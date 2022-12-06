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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Відключення світла й обстріли Херсона: що відбувається на 286 добу війни (онлайн)

Відключення світла й обстріли Херсона: що відбувається на 286 добу війни (онлайн)

Росія не збирається передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією для створення зони ядерної безпеки.

У Києві не передбачається тотальних відключень світла, повідомляє гендиректор Yasno.

Сполучені Штати Америки таємно модифікували ракетні системи залпового вогню HIMARS, щоб ними не можна було уразити РФ – WSJ.

У Молдові після російських атак проти України виникли перебої зі світлом. На території країни біля кордону з Україною знайшли ракету.

В Іспанії українським дипломатам знову прислали конверти з очима тварин. Наразі вже відомо про 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах, зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

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01:07 - 06 грудня

Нові масовані ракетні обстріли армії Російської Федерації спричинили досить значні пошкодження як для українських електростанцій, так і для підстанцій, що є частиною магістральної мережі.

Про це заявив очільник правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

– Будуть аварійні обмеження енергопостачання, поки деякі енергоблоки, які сьогодні аварійно відключились під час атаки, набиратимуть потужність. Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день чи два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі, – зазначає він.

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00:38 - 06 грудня

Після масованої ракетної атаки РФ енергетики відразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині.

– У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей.

Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність, – сказав президент Володимир Зеленський.

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00:36 - 06 грудня

Росія не збирається передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

– Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь “третій стороні” не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією, – заявила вона.

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00:34 - 06 грудня

Внаслідок чергової ракетної атаки РФ у Краматорську Донецької області 370 багатоповерхівок залишились без опалення.

Про це повідомив очільник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

– У зв’язку з перебоями електроенергії та мінусовою температурою повітря, щоб уникнути заморожування комунікацій, довелося спустити воду в системі опалення 370 багатоквартирних будинків, – зазначає він.

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00:33 - 06 грудня

Під час повномасштабної війни в Україні на фронті загинуло двоє громадян Польщі.

Януш Шеремета з позивним Rозак та Кшиштоф Тифель воювали в лавах Інтернаціонального легіону.

– Януш Шеремета, позивний Козак, та його товариш Кшиштоф загинули на фронті. Це найсумніша новина, яку я колись отримував, – йдеться у повідомленні.

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