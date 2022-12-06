Відключення світла й обстріли Херсона: що відбувається на 286 добу війни (онлайн)

Росія не збирається передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією для створення зони ядерної безпеки.

У Києві не передбачається тотальних відключень світла, повідомляє гендиректор Yasno.

Сполучені Штати Америки таємно модифікували ракетні системи залпового вогню HIMARS, щоб ними не можна було уразити РФ – WSJ.

У Молдові після російських атак проти України виникли перебої зі світлом. На території країни біля кордону з Україною знайшли ракету.

В Іспанії українським дипломатам знову прислали конверти з очима тварин. Наразі вже відомо про 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах, зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.