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Факти / Україна

Путін підтвердив, що РФ веде загарбницьку війну геноцидного типу – Подоляк

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник голови Офіса президента Михайло Подоляк повідомив, що своїми сьогоднішніми заявами президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив, що веде проти України саме загарбницьку війну геноцидного типу.

– Маски скинуто. Забудьте про “провокації НАТО”, “денацифікацію” та інші забуті casus belli (формальні приводи для війни, – Ред.). Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче “врегулювання”? – написав Подоляк у себе в Twitter 7 грудня.

Зазначимо, що під час сьогоднішньої зустрічі із членами Ради з прав людини РФ Путін визнав, що процес так званої “спецоперації” може бути тривалим, однак Росія нібито має “значний результат” – появу нових територій, за що загинуло понад 92 тисячі російських військових. 

– Ну ось такий таки значущий результат для Росії. Це серйозне питання. Чого вже гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Петро Перший ще боровся за те, щоб вийти до Азовського моря, – похвалився російський диктатор.

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