Грудень, 06 в 23:39

У День Збройних сил України мільйони разів по всій країні прозвучали слова вдячності українським захисникам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 6 грудня.

Він записав звернення з Маріїнського палацу, де разом із ним перебували українські військові, найвищі урядові посадовці та родичі захисників України.

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Президент почав зі слів вдячності українським військовим.

– Сьогодні – день нашої вдячності. Саме такий сенс у шостого грудня – і це назавжди. Тепер лише так наші люди відзначатимуть День Збройних сил України – словами вдячності, відчуттям вдячності, сльозами вдячності, – сказав він.

Глава держави подякував воїнам української армії та всіх формувань Сил оборони.

– Дякую – батькам наших воїнів, які виховали переможців. Саме так – переможців. Дякую – всім лікарям і медичним сестричкам, які рятують поранених. Дякую – кожному, хто зміцнює оборону і забезпечує українських воїнів усім необхідним, – наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що за майже 9 років війни з Росією тисячі українців вже віддали своє життя за те, щоб на українських землях не було окупантів, а щоб усі українці були вільними.

Після цього Володимир Зеленський оголосив хвилину мовчання, щоб вшанувати пам’ять кожного і кожної, хто загинув на полях бою заради України.

Глава держави розповів, що мав честь провести цілий день з українськими захисниками і захисницями.

– Уранці я був на Донеччині – подякував бійцям, які боронять нашу державу на найбільш небезпечних і відповідальних напрямках. Тим, хто б’ється на Сватовському, Бахмутському, Авдіївському та інших напрямках у Донецькій і Луганській областях. Вручив воїнам державні нагороди і відзнаки. Був на Харківщині – подякував лікарям, які рятують наших бійців. Вручив нагороди бійцям, які брали участь у звільненні регіону і які продовжують виганяти окупантів з України, – сказав він.

Президент нагадав, що протягом дня вдалось повернути з російського полону ще 60 українців.

Зеленський додав, що увечері 6 грудня, у День Збройних сил України, у Маріїнському палаці зібрались герої України, а також рідні українських воїнів, їх командири та представники бойових бригад та підрозділів, які щойно прибули з фронту і знову повертаються на передову.

– Хочу сказати саме те, що сьогодні у серці кожного українця: я дякую вам! Дякую – усім солдатам і матросам, усім сержантам і старшинам, усім офіцерам і генералам, і обов’язково – усім татам і мамам українських воїнів. І бажаю усім нам одного – перемоги! – сказав він.

6 грудня – особливий день для кожного українця, оскільки наша держава відзначає День Збройних сил України, а воїни – приймають привітання і слова подяки за те, що захищають нас, ризикуючи своїми життями.