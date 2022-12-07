Грудень, 07 в 13:29

Вищий антикорупційний суд заочно обрав арешт як запобіжний захід для колишнього депутата від Блоку Петра Порошенка Олександра Грановського, якого підозрюють у зловживаннях на Одеському припортовому заводі.

Рішення дозволяє оголосити екснардепа у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Якщо Грановський з’явиться на території України, його мають затримати і доставити в суд протягом двох діб.

Грановського підозрюють в організації злочинної схеми на Одеському припортовому заводі, яка завдала збитків у розмірі 93,3 млн грн.

Зараз дивляться

У 2015 році завод уклав декілька угод з компанією Newscope Estates Ltd щодо продажу добрив. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважають, що ця компанія виконувала роль прокладки, ОПЗ нічого не постачав, а у контрактах навмисно занизили вартість добрив.

Пізніше добрива продавались реальним покупцям за ринковою ціною з відвантаженням прямо з ОПЗ. Різницю у вартості ділки виводили.

Двоє посадовців Одеського припортового заводу у 2020 році – Степан Кімінчіджі та Ігор Чичельницький – отримали підозру, а також власник Newscope Estates Ltd Павло Чумак та довірена особа Грановського Ольга Ткаченко.

Її колишній депутат нібито пролобіював на посаду члена правління заводу. Грановський, Ткаченко та Чумак давно виїхали з України та оголошені у розшук.

Адвокати на суді наполягали, що Грановський не ховається від слідства, а просто живе на Кіпрі.