Декабрь, 07 в 13:29

Высший антикоррупционный суд заочно избрал арест в качестве меры пресечения для бывшего депутата от Блока Петра Порошенко Александра Грановского, которого подозревают в злоупотреблениях на Одесском припортовом заводе.

Решение позволяет объявить экс-нардепа в международный розыск по линии Интерпола. Если Грановский появится на территории Украины, его должны задержать и доставить в суд в течение двух суток.

Грановского подозревают в организации преступной схемы на Одесском припортовом заводе, которая нанесла ущерб в размере 93,3 млн грн.

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В 2015 году завод заключил несколько сделок с компанией Newscope Estates Ltd по продаже удобрений. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура считают, что эта компания выполняла роль прокладки, ОПЗ ничего не поставлял, а в контрактах намеренно занизили стоимость удобрений.

Позже удобрения продавались реальным покупателям по рыночной цене с отгрузкой прямо с ОПЗ. Разницу в стоимости дельцы выводили.

Двое должностных лиц Одесского припортового завода в 2020 году — Степан Киминчиджи и Игорь Чичельницкий — получили подозрение, а также владелец Newscope Estates Ltd Павел Чумак и доверенное лицо Грановского Ольга Ткаченко.

Ее бывший депутат якобы пролоббировал на должность члена правления завода. Грановский, Ткаченко и Чумак давно выехали из Украины и объявлены в розыск.

Адвокаты на суде настаивали, что Грановский не скрывается от следствия, а просто живет на Кипре.