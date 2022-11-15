Листопад, 15 в 13:52

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського. У відомстві вважають його організатором корупційної схеми, яка завдала шкоди на майже 100 млн грн.

Як поінформували в пресслужбі НАБУ, йдеться про схему довкола АТ Одеський припортовий завод (ОПЗ).

За версією слідства, Грановський, будучи нардепом Верховної Ради VIII скликання, організував схему, в рамках якої завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії. При цьому ціни були нижчими за ринкові.

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У подальшому ця компанія перепродувала отриманий товар іноземним компаніям уже за конкурентними цінами. А фізично постачання забезпечував Одеський припортовий завод.

В НАБУ уточнили, що схема діяла протягом березня-грудня 2015 року. Внаслідок цього завод недоотримав дохід у розмірі близько 93,3 млн грн.

21 жовтня цього року Грановському повідомили про підозру.

– 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ Одеський припортовий завод (99,57% належать державі), – зазначили у відомстві.

Дії колишнього нардепа кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Тепер же Олександра Грановського оголосили в розшук.

У березні 2020 року слідство оголосило про підозру чотирьом іншим учасникам схеми довкола ОПЗ: довіреній особі екснардепа; заступнику директора Одеського припортового заводу; начальнику відділу заводу; власнику компанії-нерезидента, яка була учасницею корупційної схеми.

Довірену особу Грановського та власника компанії-учасниці схеми також оголосили в розшук.

Олександр Грановський – український політик і бізнесмен. Він був нардепом VIII скликання від партії БПП (Блок Петра Порошенка). Перед обранням до Верховної Ради був депутатом Київської міської ради.