Окупанти обстріляли Курахове та санкції Євросоюзу проти РФ: що відбувається на 288-й день війни (онлайн)
Громадські діячі та волонтери Тарас Чмут і Сергій Притула виступили на засіданні Helsinki Commision у Конгресі США;
З російської авіабази Дягилєво зникли до 10 бомбардувальників, про що свідчать супутникові знімки;
Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною;
В Одесі затримали агента РФ, який полював на протикорабельні комплекси Нептун;
Грузинські активісти за тиждень зібрали кошти вже на 200 генераторів для України.
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