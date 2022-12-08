Окупанти обстріляли Курахове та санкції Євросоюзу проти РФ: що відбувається на 288-й день війни (онлайн)

Громадські діячі та волонтери Тарас Чмут і Сергій Притула виступили на засіданні Helsinki Commision у Конгресі США;

З російської авіабази Дягилєво зникли до 10 бомбардувальників, про що свідчать супутникові знімки;

Папа Римський порівняв Росію з нацистською Німеччиною;

В Одесі затримали агента РФ, який полював на протикорабельні комплекси Нептун;

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