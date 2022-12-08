Згадав Україну: Папа Франциск не зміг стримати сліз під час молитви

Грудень, 08 в 20:43

Папа Римський Франциск не витримав і заплакав під час молитви, коли заговорив про Україну під час традиційного різдвяного візиту на Іспанські сходи в Римі.

Його голос затремтів, коли він згадав про страждання українців. Він не міг говорити і зробив паузу приблизно на 30 секунд. Коли він поновив молитву, його голос зірвався.

– Пречиста Діво, сьогодні я хотів би піднести тобі подяку українців, – почав Папа Франциск, але не зміг продовжити через сльози, що підступили.

Пізніше він написав у Twitter, що “мир можливий; роззброєння можливе”.

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Нагадаємо, що вчора Папа Франциск порівняв війну РФ проти України з “операцією Рейнгард” – знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.