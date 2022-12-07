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Факти / Україна

Історія повторюється: Папа Римський порівняв війну в Україні зі знищенням нацистами євреїв

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Папа римський Франциск
Фото: Depositphotos

Папа Римський Франциск порівняв війну РФ проти України з “операцією Рейнгард” – знищенням нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.

Про це повідомляє італійське видання ANSA. Понтифік зазначив, що “згадка цих жахливих подій має пробудити у всіх прагнення та вчинки на користь миру”.

– У понеділок Центр католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету вшановував річницю “операції Рейнгард”. Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів людей, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні, – сказав Франциск.

Крім цього, Папа Римський нагадав, що завтра відзначатиметься свято Непорочного зачаття Діви Марії, і закликав молитися за Україну.

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– Просимо Богородицю бути розрадою для тих, хто переживає випробування брутальністю війни, особливо – для багатостраждальної України. Молімося за цей народ-мученик, який багато страждає, – цитує слова понтифіка Vatican News.

Зазначимо, що Операція Рейнгард або Рейнгардт – кодова назва державної програми Третього рейху щодо систематичного винищення євреїв і циган в генерал-губернаторстві.

З липня 1942 року по жовтень 1943 року у таборах Белжец, Собібор і Треблінка було вбито понад 2 млн євреїв і близько 50 тис. циган.

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