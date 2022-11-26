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Факти / Україна

САУ, зимовий одяг і запчастини: Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги

Ілля Нежигай, редактор стрічки
САУ, зимовий одяг і запчастини: Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги

Норвегія підготувала до передачі в Україну новий пакет військової допомоги, куди увійшли одна самохідна артилерійська установка (САУ) М109, зимовий одяг та запчастини для зазначеної САУ.

Про це повідомляє телеканал TV2 із посиланням на слова норвезького міністра оборони Бйорна Арільда Грама.

– Українці, звичайно, запитували про зимовий одяг. Є низка країн, в тому числі наші північні друзі, які зараз об’єднують зусилля, щоб передати одяг. У цьому зараз є велика потреба, – сказав міністр.

За його словами, військовий пакет включатиме близько 55 тис. перев’язувальних матеріалів та індивідуальних аптечок. Зокрема, туди увійдуть 30 тис. польових пайків та 55 тис. одиниць зимового одягу.

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– Загалом ми передаємо зимового одягу на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося доставити його якомога швидше. Холодна пора року наближається дуже швидко, – сказав Бйорн Арілд Грам.

Міністр оборони Норвегії повідомив, що до пакета увійде САУ М109. Раніше з боку Осло Україні були передані 22 таких гаубиці. Крім того, норвезькі партнери передадуть Україні 20 тис. запчастин для САУ М109.

Коли буде надіслано наступний пакет допомоги, залишається секретом, але обладнання для України буде пріоритетним, каже міністр Грам.

Примітно, що вантаж з Норвегії забирав один найбільших у світі транспортних літаків український Ан-124.

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Фото: TV2

Джерело: TV2

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