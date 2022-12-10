Новий пакет допомоги від США та нові ППО від Британії: що відбувається на 290-й день війни (онлайн)
Прем’єр Британії Ріші Сунак у розмові із Володимиром Зеленським пообіцяв нові засоби ППО найближчими тижнями.
Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков заявив, що близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину – знищено.
Відключення електроенергії не скасують до весни: затверджено пріоритетність подачі світла.
Україна отримає новий пакет допомоги від США на $275 млн, повідомили у Пентагоні. Міноборони США також оприлюднило список нового озброєння.
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