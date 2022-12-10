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США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.

Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерело в Пентагоні.

Зазначається, що США не можуть вказувати Україні, як застосовувати передану їй зброю.

– Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них, однак ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій, – заявив співрозмовник видання в американському оборонному відомстві.

За даними джерела, Збройні сили України дотримуються всіх умов.

– Це єдине обмеження, але воно передбачає, що цілями не повинні ставати російські сім’ї і не повинно здійснюватись спроб ліквідації конкретних осіб. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов, – йдеться у статті.

Джерело: The Times