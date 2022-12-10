Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Новий пакет допомоги від США та нові ППО від Британії: що відбувається на 290-й день війни (онлайн)

Новий пакет допомоги від США та нові ППО від Британії: що відбувається на 290-й день війни (онлайн)

Прем’єр Британії Ріші Сунак у розмові із Володимиром Зеленським пообіцяв нові засоби ППО найближчими тижнями.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков заявив, що близько 50% енергетичної інфраструктури України було пошкоджено, частину – знищено.

Відключення електроенергії не скасують до весни: затверджено пріоритетність подачі світла.

Україна отримає новий пакет допомоги від США на $275 млн, повідомили у Пентагоні. Міноборони США також оприлюднило список нового озброєння.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:30 - 10 грудня

США більше не наполягають на тому, щоб ЗСУ не завдавали ударів по російській території, оскільки менше побоюються ескалації з боку Москви.

Про це пише британське видання The Times з посиланням на джерело в Пентагоні.

Зазначається, що США не можуть вказувати Україні, як застосовувати передану їй зброю.

– Те, як вони будуть використовувати свою зброю, залежить від них, однак ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій, – заявив співрозмовник видання в американському оборонному відомстві.

За даними джерела, Збройні сили України дотримуються всіх умов.

– Це єдине обмеження, але воно передбачає, що цілями не повинні ставати російські сім’ї і не повинно здійснюватись спроб ліквідації конкретних осіб. Наскільки нам відомо, Україна дотримується цих умов, – йдеться у статті.

ДжерелоThe Times

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка