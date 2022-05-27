Ексголову Конституційного суду Тупицького оголошено в міжнародний розшук

Травень, 27 в 16:17

Подільський райсуд Києва своїм рішенням від 27 травня оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького, якого звинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень.

З відповідним клопотанням звернулися прокурори Офісу генпрокурора через те, що Тупицький систематично не з’являвся до суду.

За даними слідчих, ексголова КСУ ще 17 березня незаконно, тобто без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункту пропуску Косино на Закарпатті.

Зараз дивляться

Наразі Тупицький перебуває на території Австрійської Республіки. Проте ці обставини – предмет досудового розслідування в окремому провадженні.

Сьогоднішнє рішення Подільського райсуду Києва пов’язано з тим, що 25 травня туди надійшов обвинувальний акт щодо колишнього голови КСУ, який у жовтні 2018 року, діючи з корисливих мотивів, в інтересах свого знайомого – колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, пішов на підкуп свідка, щоб той відмовився від показів або дав завідомо неправдиві показання у провадженні про незаконне заволодіння майновими активами ЗАТ Зуївський енергомеханічний завод.

Крім того, в ОГП кажуть, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому тоді ще Генпрокуратури у цьому ж провадженні завідомо неправдиві покази, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину – це ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України.