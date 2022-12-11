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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вибухи в Криму та Мелітополі і знеструмлена Одеса: що відбувається на 291-й день війни (онлайн)

Вибухи в Криму та Мелітополі і знеструмлена Одеса: що відбувається на 291-й день війни (онлайн)

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00:19 - 11 грудня

Окупаційні війська Росії взяли паузу у використанні дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, оскільки хотіли переналаштувати їх під кліматичні умови України.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявила речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

– Найімовірніше пауза пояснюється підлаштуванням під погодні умови, оскільки ми розуміємо, що, напевно, випробування цих дронів відбувалися трішечки в інших кліматичних умовах, в яких перебуває Іран. А наші кліматичні умови певним чином відрізняються, – сказала вона.

За її словами, росіян під час налаштування цікавила аеродинаміка баражуючих боєприпасів Shahed-136 та ризик обмерзання дронів у разі перепаду температур, що могло вплинути на польотність.

– Зараз температура на півдні України плюсова, тому вони (росіяни, – Ред.) порахували, що це сприятливі для них умови і таким чином знову запустили партію (дронів, – Ред.), – пояснила вона.

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