Вибухи в Криму та Мелітополі і знеструмлена Одеса: що відбувається на 291-й день війни (онлайн)
У Криму сталася масштабна пожежа у казармі з мобілізованими окупантами.
Окупанти завдали удару по пологовому відділенню в Херсоні.
Російські окупанти завдали ударів іранськими дронами по Одеській області, через що в регіоні виникли перебої зі світлом. Згодом в Офісі президента заявили, що на відновлення електропостачання в Одесі потрібно більше часу, ніж зазвичай.
Рада ЄС затвердила пакет допомоги Україні у розмірі €18 млрд.
Норвегія надасть Україні 1 млрд крон для ремонту та відновлення енергосистеми.
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