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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріли Херсона та відновлення енергосистеми: що відбувається на 292 добу війни (онлайн)

Обстріли Херсона та відновлення енергосистеми: що відбувається на 292 добу війни (онлайн)

Німеччина не давала Україні зобов’язань щодо постачання танків Leopard, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед основних тем – ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики.

На наступному тижні теплові та атомні електростанції мають дати більше енергії, щоб зменшити дефіцит в українській енергосистемі та постачати більше світла споживачам, заявив очільник правління Укренерго Володимир Кудрицький.

В Україні розробили план, спрямований на підвищення рівня безпеки всієї енергетичної системи та уникнення блекауту, зазначає директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Російська Федерація може використати переговори про мир з Україною, щоб збільшити власну військову могутність та накопичити додаткові сили для подальшої агресії, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

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00:36 - 12 грудня

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну стало для Євросоюзу тривожним сигналом щодо його військових можливостей.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, війна показала, що Євросоюзу не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз.

– Ця війна також стала для всіх нас тривожним сигналом про наші військові можливості. Ми дали зброю Україні, але при цьому ми усвідомили, що наші військові запаси виснажені. З поверненням звичайної війни в серці Європи ми також усвідомили, що нам не вистачає критичних оборонних можливостей, щоб захистити себе від вищого рівня загроз на європейському континенті, – зазначив дипломат.

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