Грудень, 08 в 1:10

Енергосистема України може незабаром бути зруйнована, що призведе до гуманітарної кризи цієї зими.

Про це попереджає гуманітарна організація Mercy Corps, пише Newsweek.

У понеділок Росія завдала восьмого ракетного удару за останні вісім тижнів по об’єктах інфраструктури, що спричинило перебої в подачі електроенергії, і українська влада заявила, що половина Київської області залишиться без електрики найближчими днями. Уночі в понеділок ще кілька ракет вразили найважливіші об’єкти інфраструктури в районі південного міста Запоріжжя, повідомили офіційні особи.

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Оскільки, за оцінками, 50% енергетичної інфраструктури України пошкоджено внаслідок безперервних російських ракетних ударів, у Mercy Corps заявили, що “вся національна мережа країни може зруйнуватися протягом кількох тижнів, якщо атаки триватимуть”.

Зимові температури в Україні часто коливаються від -3 °C до -20 °C, і в гуманітарній організації кажуть, що міста України “стануть практично непридатними для життя протягом наступних чотирьох місяців”.

– Ми побоюємося, що, з огляду на характер та інтенсивність повітряних атак, а також їхню спрямованість на найважливіші об’єкти цивільної інфраструктури, як-от енергосистема, у певний момент, якщо вони триватимуть у такому самому темпі впродовж наступних кількох тижнів, енергосистема зіштовхнеться із ситуацією критичної масової відмови, – сказав директор із питань реагування Mercy Corps в Україні Майкл Янг.

За його словами, під масовою відмовою в організації мають на увазі відключення електроенергії не на кілька годин або днів, а потенційно на кілька тижнів, – сказав він в інтерв’ю Newsweek.

Майкл Янг каже, що хоча відключення прирікають мільйони людей на зиму в крижаній темряві, вони мають й інші значні наслідки, зупиняючи роботу промислових підприємств, що призводить до зростання безробіття.

Підприємства, що працюють на генераторах під час часткових відключень, також будуть змушені підвищувати ціни, щоб покрити свої витрати, що збільшує тягар для людей, які намагаються прогодувати себе.

У Корпусу милосердя є програма грошової допомоги, яка значною мірою залежить від банківської системи, що залежить від функціонування енергопостачання, щоб люди могли знімати гроші.

– Усе взаємопов’язано. Здатність лікарень і клінік продовжувати роботу, охолоджувати вакцини, зберігати ліки. Зберігання продуктів харчування, ланцюжки поставок – усе це залежить від надійного енергопостачання, – додав він.

Після атак у понеділок глава національного постачальника електроенергії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що у нього “немає сумнівів” у тому, що російські військові “консультувалися” з російськими енергетиками перед запуском ракет.

16 листопада Генеральна прокуратура України повідомила, що Росія здійснила 92 атаки на енергетичну інфраструктуру України в жовтні та листопаді.

Human Rights Watch заявила в понеділок, що напади російських сил на енергетичну інфраструктуру були спрямовані на провокування “терору серед населення, порушуючи закони війни”.

Старший дослідник по Україні в Human Rights Watch Юлія Горбунова попередила, що “умови ставатимуть дедалі небезпечнішими для життя, в той час як Росія, схоже, має намір зробити життя якомога більшої кількості українських громадян нестерпним”.