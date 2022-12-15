Російські катівні для дітей та обмін полоненими: що відбувається на 295-у добу війни (онлайн)
Росія атакувала Київ дронами-камікадзе, але українські захисники збили усі 13 БПЛА;
Росіяни створили дитячі катівні на окупованих територіях, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець;
З російського полону звільнили 64 воїни ЗСУ. Україна передала Росії священника УПЦ (МП), засудженого в нашій країні за держзраду, повідомили в ГУР;
Нова хвиля мобілізації в Україні після нового залежатиме від ситуації на фронті. Наразі її важко спрогнозувати, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр;
Європарламент нагородив народ України премією імені Сахарова.
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