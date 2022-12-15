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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Російські катівні для дітей та обмін полоненими: що відбувається на 295-у добу війни (онлайн)

Російські катівні для дітей та обмін полоненими: що відбувається на 295-у добу війни (онлайн)

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00:37 - 15 грудня

У російському Курську увечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що звуки “бавовни” лунали з боку аеродрому.

Про це інформують російські місцеві Telegram-канали.

Водночас російські державні ЗМІ заявляють із посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, що над Курським районом сьогодні ввечері нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Місцеві жителі публікують у соціальних мережах відео, на яких зафіксовано вибухи.

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