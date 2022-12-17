Грудень, 17 в 12:45

Голова Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс вважає, що наразі Кремль не налаштований на реальні переговори.

Про це він розповів у інтерв’ю PBS.

На його думку, російські ракетні атаки на українську інфраструктуру будуть продовжуватись, хоча ЦРУ прогнозує зниження темпів бойових дій протягом зими.

Зараз дивляться

Також наразі ЦРУ не бачить прямого шляху до переговорів щодо припинення воєнного конфлікту.

– Ми не вважаємо, що росіяни зараз серйозно ставляться до реальних переговорів, – сказав Бернс в інтерв’ю Джуді Вудрафф із PBS.

При цьому Вільям Бернс зазначив, що Путін дуже сильно схибив 24 лютого, коли зробив ставку на швидку загарбницьку війну.

– Російська армія зараз сильно пошарпана. Українські військові сповнені рішучості продовжувати чинити тиск, розвивати свої бойові успіхи останніх кілька місяців. Але їм також потрібен час, щоб переоснастити та поповнити запаси. Але темп все жорстокіших атак Путіна на цивільне населення України та українську цивільну інфраструктуру анітрохи не зменшився, — сказав голова ЦРУ.

Російська армія показала себе погано і зазнала величезних втрат. Російська економіка зазнала довгострокових збитків. Більшість прогресу, досягнутого російським середнім класом за останні 30 років, руйнується.

– Я думаю, що репутація Росії дуже підірвана, а її слабкості оголилися. Російське населення, схоже, також дедалі більше турбує ціна війни, – заявив Бернс.

Він також зазначив, що коли Путін почав наприкінці вересня часткову мобілізацію, з країни втекло більше росіян призовного віку, ніж він зміг зібрати та відправити на фронт.

Тож у Путіна багато проблем, вважає директор ЦРУ.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виданню The Economist повідомив, що російська армія спробує знову напасти на Київ. Наразі готують близько 200 тис. нових солдатів.