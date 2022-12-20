“Подарунки” для ЗСУ: Резніков повідомив, яку зброю Україна отримає наступного року
Західні партнери вже працюють над забезпеченням України. На 2023 рік вже укладено багато контрактів щодо постачання ЗСУ необхідної зброї і амуніції.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков.
– Допомога надходитиме протягом всього року, системно, щомісячно, щоб забезпечити стабільність нашого спротиву і можливості перемагати. Ленд-ліз – це додаткова опція, яка може бути використана, але вона більш складна. Тому сьогодні наші партнери пропонують і реалізовують більш гнучкий механізм, – сказав міністр оборони.
Резніков зазначив, що пріоритетом для західних партнерів є протиракетна і протиповітряна оборона, більше систем Iris-T, NASAMS, Crotale тощо. Потім – броньована техніка, артилерія та амуніція для них.
– Посилення Збройних сил України за рахунок F-16, F-15 або, можливо, шведських Gripen чи інших систем – це питання часу. Це складні системи, які потребують обслуговування, навчання, супроводження. Тому наші партнери технічно-логістично вибудовують свою спроможність підтримувати нас системно, – додав він.