00:19 -

Прогнозувати ситуацію на фронті та перебіг бойових дій за погодою – це некоректно. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, погодні умови, зокрема, туман чи дощ можуть впливати на застосування різних видів зброї, проте вони не відіграють вирішальну роль.