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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Обстріл пологового будинку в Херсоні та вибухи біля Нікополя: що відбувається на 308 добу війни (онлайн)

Обстріл пологового будинку в Херсоні та вибухи біля Нікополя: що відбувається на 308 добу війни (онлайн)

За відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень, стверджує прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Італія розглядає передачу Україні систем протиповітряної оборони, заявила очільниця Ради міністрів Джорджа Мелоні у розмові із президентом Володимиром Зеленським.

Внаслідок російських атак зруйновано понад 35 тис. об’єктів, зазначає перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав УПЦ МП визнати свою приналежність до Росії та зректися Путіна-сатани.

У Литві закликали посилити військову допомогу Україні, зокрема, танками, літаками та далекобійною артилерією.

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00:21 - 28 грудня

Ремонт енергетичної інфраструктури України після ракетних обстрілів РФ ускладнюється дефіцитом необхідних компонентів.

США й партнери постали перед проблемою порушення глобального ланцюжка постачання необхідного для ремонту обладнання. Розв’язати цю проблему у Вашингтоні намагаються разом із приватним сектором.

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00:19 - 28 грудня

Прогнозувати ситуацію на фронті та перебіг бойових дій за погодою – це некоректно. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, погодні умови, зокрема, туман чи дощ можуть впливати на застосування різних видів зброї, проте вони не відіграють вирішальну роль.

– У нас дійсно були заголовки, коли за погодою намагалися прогнозувати, а що ж буде на фронті. І навіть є статті західних дослідників про те, що через стільки-то днів замерзне ґрунт, відповідно будуть рухатися війська сюди. Це некоректно прогнозувати за погодою, – стверджує Маляр.

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00:16 - 28 грудня

У російських окупантів залишилося не так багато ракет для масованих ударів по території України. Але це не гарантує того, що РФ відмовилася від атак напередодні Нового року.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми точно знаємо, що в Росії залишилося не так багато ракет і вистачить на масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само це усвідомлює, тому будемо думати, що він їх економитиме на наступні речі, щоб врешті-решт новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас, – сказав він.

Фото: ДСНС

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