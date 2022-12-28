Обстріл пологового будинку в Херсоні та вибухи біля Нікополя: що відбувається на 308 добу війни (онлайн)
За відсутності обстрілів новорічні свята пройдуть без аварійних відключень, стверджує прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Італія розглядає передачу Україні систем протиповітряної оборони, заявила очільниця Ради міністрів Джорджа Мелоні у розмові із президентом Володимиром Зеленським.
Внаслідок російських атак зруйновано понад 35 тис. об’єктів, зазначає перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.
Секретар РНБО Олексій Данілов закликав УПЦ МП визнати свою приналежність до Росії та зректися Путіна-сатани.
У Литві закликали посилити військову допомогу Україні, зокрема, танками, літаками та далекобійною артилерією.
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