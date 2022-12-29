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Факти / Україна

Постачати газ гуртожиткам за однаковою ціною будуть до березня

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
газ
Фото: Pixabay

Нафтогаз постачатиме газ гуртожиткам за однаковою ціною, незалежно від того, на чиєму балансі вони перебувають.

Про це йдеться у постанові уряду № 1429.

– З 1 листопада 2022 року до 31 березня 2023 року включно ГК Нафтогаз України здійснює постачання природного газу підприємствам, установам, організаціям, на балансі яких перебувають гуртожитки (та/або інші житлові будівлі, у яких постійно або тимчасово проживають побутові споживачі), в обсягах та для цілей забезпечення природним газом побутових споживачів, які мешкають у гуртожитках, – йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з постановою, тариф на газ для гуртожитків становить 7 420 гривень за 1 000 куб. м. Це без урахування тарифу на послуги з транспортування.

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Щоб підприємства отримали газ, їм потрібно звернутися письмово до Нафтогазу та надати довідку, яка підтверджує перебування на їх балансі гуртожитку або інших будівель, де живуть люди.

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Джерело: Нафтогаз

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