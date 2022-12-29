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Факты / Україна

Поставлять газ общежитиям по одинаковой цене будут до марта

Евгения Грейс, редактор ленты
газ
Фото: Pixabay

Нафтогаз будет поставлять газ общежитиям по одинаковой цене, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1429.

— С 1 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года включительно ГК Нафтогаз Украины осуществляет поставки природного газа предприятиям, учреждениям, организациям, на балансе которых находятся общежития (и/или другие жилые здания, в которых постоянно или временно проживают бытовые потребители), в объемах и для целей обеспечения природным газом бытовых потребителей, проживающих в общежитиях, — говорится в сообщении компании.

Согласно постановлению, тариф на газ для общежитий составляет 7 420 грн за 1000 куб. м. Это без учета тарифа на услуги по транспортировке.

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Чтобы предприятия получили газ, им нужно обратиться письменно в Нафтогаз и предоставить справку, подтверждающую пребывание на их балансе общежития или других зданий, где живут люди.

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Исчтоник: Нафтогаз

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