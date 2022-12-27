Від 7,7 грн за куб: як зміняться ціни на газ у січні 2023 року
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У січні 2023 року ціна газу для населення залишається стабільною порівняно з груднем 2022 року.
Вартість “блакитного палива” для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,70 до 9,99 грн.
Ціни на січень вже оприлюднили 9 газопостачальних компаній.
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Близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії Нафтогаз України. Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.
Таким чином, населення захищене від стрімких коливань ціни на європейських ринках.
З повним переліком українських постачальників газу та їхніх цін у січні 2023 року можна ознайомитися нижче в таблиці.
|Назва підприємства
|Річний тариф на січень 2023 р.
|ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ
|7,70
|ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП
|7,799
|ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ
|7,96
|ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД
|7,98
|ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ
|7,99
|ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ
|8,20
|ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO)
|8,46
|ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO)
|8,46
|ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС)
|9,99
Джерело: ГазПравда