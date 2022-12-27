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Факти / Україна / Економіка

Від 7,7 грн за куб: як зміняться ціни на газ у січні 2023 року

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Від 7,7 грн за куб: як зміняться ціни на газ у січні 2023 року
Фото: Pixabay

У січні 2023 року ціна газу для населення залишається стабільною порівняно з груднем 2022 року.

Вартість “блакитного палива” для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,70 до 9,99 грн.

Ціни на січень вже оприлюднили 9 газопостачальних компаній.

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Близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії Нафтогаз України. Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Таким чином, населення захищене від стрімких коливань ціни на європейських ринках.

З повним переліком українських постачальників газу та їхніх цін у січні 2023 року можна ознайомитися нижче в таблиці.

Назва підприємства Річний тариф на січень 2023 р.
ТОВ ЕРУ ЛЮДЯМ 7,70
ТОВ ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП 7,799
ТОВ ГК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ 7,96
ТОВ ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД 7,98
ТОВ ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ 7,99
ТОВ ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ 8,20
ТОВ КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТОВ ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ (YASNO) 8,46
ТМ СвітлоГаз (ТОВ РИТЕЙЛ СЕРВІС) 9,99
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Джерело: ГазПравда

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