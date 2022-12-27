Грудень, 27 в 17:15

У січні 2023 року ціна газу для населення залишається стабільною порівняно з груднем 2022 року.

Вартість “блакитного палива” для побутових споживачів коливається у різних постачальників у межах від 7,70 до 9,99 грн.

Ціни на січень вже оприлюднили 9 газопостачальних компаній.

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Близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії Нафтогаз України. Вони отримують газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Таким чином, населення захищене від стрімких коливань ціни на європейських ринках.

З повним переліком українських постачальників газу та їхніх цін у січні 2023 року можна ознайомитися нижче в таблиці.

Джерело: ГазПравда