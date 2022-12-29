Знищені дрони на Дніпропетровщині та вибухи у Херсоні: що відбувається на 309 добу війни (онлайн)
Пам’ятник Катерині II в Одесі почали демонтовувати.
На Банковій розглядають можливість введення нового виду податків на Збройні сили України.
У Куршевелі затримали Костянтина Жеваго, готується екстрадиція, повідомляє Державне бюро розслідувань.
Велика Британія надасть Збройним силам України гелікоптери Sea King.
Є ознаки відступу росіян з Кремінної, повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Окупанти примусово депортували до РФ понад 13 тис. дітей, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
Льотчик KARAYA закликав Сполучені Штати Америки надати Україні винищувачі F-16.
У Київській області встановлять систему акустичних датчиків, які зможуть виявляти російські дрони та ракети.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
– Було ухвалене рішення щодо можливості для захисту об’єктів критичної інфраструктури обладнати відповідними датчиками, які зможуть збирати акустичну інформацію та своєчасно передавати для реагування підрозділами ППО.
Це зможе захистити не лише критичну інфраструктуру, не лише підстанції, які постійно обстрілює ворог, а й інші об’єкти, на які будуть націлені удари, – сказав Нєбитов.
Експорт російського газу до Європи через трубопроводи різко впав у 2022 році до пострадянського мінімуму.
Причинами є те, що найбільший споживач Європейський Союз скоротив імпорт через війну РФ проти України, а головний трубопровід був пошкоджений внаслідок вибухів.
Євросоюз був найбільшим споживачем нафти та газу в Росії, який роками стверджував про необхідність скорочення залежності від російських енергоресурсів.
Але Брюссель вдався до серйозних кроків лише після того, як у лютому Кремль здійснив повномасштабне вторгнення в Україну.
Мерія Варшави та депутати міської влади закликають громадян утриматися від запуску салютів та петард у новорічну ніч.
Цьогоріч у країні не планують влаштовувати передноворічних забав, або як називають це свято у Польщі – Сильвестра.
Своє рішення мерія обґрунтовує фінансовими міркуваннями та війною в Україні.
Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, чи буде контрнаступ воїнів Збройних сил України на початку наступного року.
– Цілком можливо – дійсно пакет (допомоги Україні, – Ред.) для забезпечення ведення бойових дій. Яких бойових дій – важко сказати.
Це може бути й оборона, може бути наступ, але справді в будь-якому разі пакет в основному містить боєприпаси різних типів майже до всіх видів артилерії та бронемашин. Можна припустити, – вважає він.
У середу, 28 грудня, у центрі Одеси почали демонтувати пам’ятник Катерині II на однойменній площі.
Від самого ранку робітники розбирали дерев’яний саркофаг, що приховував Катерину II, а після настання комендантської години приступили до демонтажу.