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Експорт російського газу до Європи через трубопроводи різко впав у 2022 році до пострадянського мінімуму.

Причинами є те, що найбільший споживач Європейський Союз скоротив імпорт через війну РФ проти України, а головний трубопровід був пошкоджений внаслідок вибухів.

Євросоюз був найбільшим споживачем нафти та газу в Росії, який роками стверджував про необхідність скорочення залежності від російських енергоресурсів.

Але Брюссель вдався до серйозних кроків лише після того, як у лютому Кремль здійснив повномасштабне вторгнення в Україну.