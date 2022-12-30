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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Чорна |
Наслідки масованого обстрілу та план РФ щодо захоплення Донеччини: 310-та доба війни (онлайн)

Наслідки масованого обстрілу та план РФ щодо захоплення Донеччини: 310-та доба війни (онлайн)

Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Силами ППО було збито 54 з 69 ворожих ракет.

Зеленський заявив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину до Нового року.

У 2023 році Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України.

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00:54 - 30 грудня

Уряд США розглядає можливість передати Україні бойові машини M2 Bradley в рамках подальшої військової допомоги.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

– Bradley значно розширить наземні бойові можливості ЗСУ, оскільки це, по суті, легкий танк, – заявив Марк Канкіан, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень та ексаналітик Білого дому з питань оборонного бюджету.

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