Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Силами ППО було збито 54 з 69 ворожих ракет.

Зеленський заявив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину до Нового року.

У 2023 році Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України.