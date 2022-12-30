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Наслідки масованого обстрілу та план РФ щодо захоплення Донеччини: 310-та доба війни (онлайн)
Вранці 29 грудня Росія здійснила черговий масований обстріл України. Силами ППО було збито 54 з 69 ворожих ракет.
Зеленський заявив, що ворог не відмовився від божевільної ідеї захопити Донеччину до Нового року.
У 2023 році Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України.
00:54 - 30 грудня
Уряд США розглядає можливість передати Україні бойові машини M2 Bradley в рамках подальшої військової допомоги.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
– Bradley значно розширить наземні бойові можливості ЗСУ, оскільки це, по суті, легкий танк, – заявив Марк Канкіан, співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень та ексаналітик Білого дому з питань оборонного бюджету.
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