Грудень, 29 в 19:29

Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які звільняють від мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, термінали Starlink та інше подібне обладнання.

У картках цих документів на сайті Верховної Ради зазначено, що вони 29 грудня повернуті з підписом президента.

Йдеться про законопроєкти № 8196 та № 8197. Тимчасові податкові та митні пільги повинні сприяти відновленню енергетичної інфраструктури України.

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Підписані документи містять такі ключові положення:

Юридичні та фізичні особи ввозитимуть в Україну генератори, трансформатори та інше подібне обладнання, а також Starlink без ПДВ та мита. Така норма діятиме до травня 2023 року , тобто під час опалювального сезону.

, тобто під час опалювального сезону. Нові правила стосуватимуться поштових та експрес-відправлень.

З’явиться можливість зберігати пальне обсягом до 2 тис. літрів без ліцензії. Про обсяги, які перевищать ліміт, потрібно буде повідомляти податкові.

Технічну допомогу від Енергетичного співтовариства (Energy Community) для нашої держави також звільнили від ПДВ та мита. Йдеться про обладнання для відновлення енергопостачання. Як відомо, в Energy Community входять країни Євросоюзу та треті держави.

Запроваджуються стимули для українських виробників електрогенераторних установок в Україні. Від ПДВ звільнять товари, які вони ввозять: наприклад, двигуни та генератори.

Податкові та митні пільги не стосуватимуться товарів походженням із країни-агресора Росії.

Законопроєктом №8196 вносяться зміни до Податкового кодексу України, а №8197 – до Митного кодексу.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, підписані закони набудуть чинності через три дні після опублікування, тобто орієнтовно 2-3 січня 2023 року.

Як відомо, Євросоюз уже передав Україні понад тисячу електрогенераторів через терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру. Ще понад 900 генераторів надійшло від Великої Британії.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка