Генератори та Starlink ввозитимуть в Україну без ПДВ: Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які звільняють від мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, термінали Starlink та інше подібне обладнання.
У картках цих документів на сайті Верховної Ради зазначено, що вони 29 грудня повернуті з підписом президента.
Йдеться про законопроєкти № 8196 та № 8197. Тимчасові податкові та митні пільги повинні сприяти відновленню енергетичної інфраструктури України.
Підписані документи містять такі ключові положення:
- Юридичні та фізичні особи ввозитимуть в Україну генератори, трансформатори та інше подібне обладнання, а також Starlink без ПДВ та мита. Така норма діятиме до травня 2023 року, тобто під час опалювального сезону.
- Нові правила стосуватимуться поштових та експрес-відправлень.
- З’явиться можливість зберігати пальне обсягом до 2 тис. літрів без ліцензії. Про обсяги, які перевищать ліміт, потрібно буде повідомляти податкові.
- Технічну допомогу від Енергетичного співтовариства (Energy Community) для нашої держави також звільнили від ПДВ та мита. Йдеться про обладнання для відновлення енергопостачання. Як відомо, в Energy Community входять країни Євросоюзу та треті держави.
Запроваджуються стимули для українських виробників електрогенераторних установок в Україні. Від ПДВ звільнять товари, які вони ввозять: наприклад, двигуни та генератори.
Податкові та митні пільги не стосуватимуться товарів походженням із країни-агресора Росії.
Законопроєктом №8196 вносяться зміни до Податкового кодексу України, а №8197 – до Митного кодексу.
Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, підписані закони набудуть чинності через три дні після опублікування, тобто орієнтовно 2-3 січня 2023 року.
Як відомо, Євросоюз уже передав Україні понад тисячу електрогенераторів через терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру. Ще понад 900 генераторів надійшло від Великої Британії.
Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка