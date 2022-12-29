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Факти / Україна / Економіка

Генератори та Starlink ввозитимуть в Україну без ПДВ: Зеленський підписав закони

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти, які звільняють від мита та податку на додану вартість (ПДВ) генератори, термінали Starlink та інше подібне обладнання.

У картках цих документів на сайті Верховної Ради зазначено, що вони 29 грудня повернуті з підписом президента.

Йдеться про законопроєкти № 8196 та № 8197. Тимчасові податкові та митні пільги повинні сприяти відновленню енергетичної інфраструктури України.

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Підписані документи містять такі ключові положення:

  • Юридичні та фізичні особи ввозитимуть в Україну генератори, трансформатори та інше подібне обладнання, а також Starlink без ПДВ та мита. Така норма діятиме до травня 2023 року, тобто під час опалювального сезону.
  • Нові правила стосуватимуться поштових та експрес-відправлень.
  • З’явиться можливість зберігати пальне обсягом до 2 тис. літрів без ліцензії. Про обсяги, які перевищать ліміт, потрібно буде повідомляти податкові.
  • Технічну допомогу від Енергетичного співтовариства (Energy Community) для нашої держави також звільнили від ПДВ та мита. Йдеться про обладнання для відновлення енергопостачання. Як відомо, в Energy Community входять країни Євросоюзу та треті держави.

Запроваджуються стимули для українських виробників електрогенераторних установок в Україні. Від ПДВ звільнять товари, які вони ввозять: наприклад, двигуни та генератори.

Податкові та митні пільги не стосуватимуться товарів походженням із країни-агресора Росії.

Законопроєктом №8196 вносяться зміни до Податкового кодексу України, а №8197 – до Митного кодексу.

Як поінформував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, підписані закони набудуть чинності через три дні після опублікування, тобто орієнтовно 2-3 січня 2023 року.

Як відомо, Євросоюз уже передав Україні понад тисячу електрогенераторів через терористичні атаки Росії на українську інфраструктуру. Ще понад 900 генераторів надійшло від Великої Британії.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Железняка

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