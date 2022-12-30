Приблизно 3,4 тис. українських військових перебувають у полоні росіян, а ще 15 тис. вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

– Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів.