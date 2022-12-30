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Факти / Україна

Названо кількість полонених та зниклих безвісти українських захисників

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Обмін полоненими ЗСУ

Приблизно 3,4 тис. українських військових перебувають у полоні росіян, а ще 15 тис. вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

– Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих Росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів.

Уповноважена зазначила, що Росія відмовляє Червоному Хресту в доступі до таборів, де утримуються українські бранці, та систематично порушує Женевську конвенцію.

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Нагадаємо, у ГУР анонсували хороші новини щодо повернення полонених захисників.

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Джерело: RND

Фото: Мінреінтеграції

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