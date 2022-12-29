Попереду важкі бої. Гайдай пояснив, звільнення якого населеного пункту на Луганщині є стратегічно важливим

Грудень, 29 в 18:36

Після звільнення Старобільська Луганської області Україна зможе зброєю діставати до будь-якої дороги, яка має логістичне значення для Росії.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У нас попереду будуть ще важкі бої за Старобільськ. Кремінна та Старобільськ – це міста. Між ними майже на 100% сільська місцевість і там навіть зачепитися ніде окупантам. Тому вони зараз будують оборонні споруди біля Старобільська, і там тримають підрозділи. Готуються ретельно, тому що Старобільськ – це логістичний центр Луганської області, – каже він.

Нагадаємо, що Кремінна Луганської області є стратегічно важливим пунктом, адже його звільнення може стати воротами для деокупації інших промислових центрів на Сході країни.