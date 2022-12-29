Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Попереду важкі бої. Гайдай пояснив, звільнення якого населеного пункту на Луганщині є стратегічно важливим

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Після звільнення Старобільська Луганської області Україна зможе зброєю діставати до будь-якої дороги, яка має логістичне значення для Росії.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У нас попереду будуть ще важкі бої за Старобільськ. Кремінна та Старобільськ – це міста. Між ними майже на 100% сільська місцевість і там навіть зачепитися ніде окупантам. Тому вони зараз будують оборонні споруди біля Старобільська, і там тримають підрозділи. Готуються ретельно, тому що Старобільськ – це логістичний центр Луганської області, – каже він.

Нагадаємо, що Кремінна Луганської області є стратегічно важливим пунктом, адже його звільнення може стати воротами для деокупації інших промислових центрів на Сході країни.

Зараз дивляться

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка