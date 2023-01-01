Січень, 01 в 19:32

За минулий тиждень Збройним силам України вдалось дещо стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку, російські війська там зазнали серйозних втрат.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Туди противник кидав великі сили, але за минулий тиждень вдалось дещо стабілізувати ситуацію. Російські війська зазнали там досить серйозних втрат, це дало можливість “видихнути” і готуватися до подальшої оборони, можливо, навіть з переходом до локальних контрнаступальних дій, – сказав він.

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Мусієнко наголосив, що на Донеччині ворог прагне прорвати нашу оборону, а також витягнути якомога більше українських військ, аби їх не можна було задіяти на інших напрямках.

Експерт вважає, що відправною точкою, яка б свідчила про перемогу України у війні, стане деокупація Півдня чи, найменше, Мелітополя.