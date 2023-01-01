Ворог зазнає серйозних втрат: Мусієнко про ситуацію навколо Бахмуту та точку зламу у війні
За минулий тиждень Збройним силам України вдалось дещо стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку, російські війська там зазнали серйозних втрат.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.
– Туди противник кидав великі сили, але за минулий тиждень вдалось дещо стабілізувати ситуацію. Російські війська зазнали там досить серйозних втрат, це дало можливість “видихнути” і готуватися до подальшої оборони, можливо, навіть з переходом до локальних контрнаступальних дій, – сказав він.
Мусієнко наголосив, що на Донеччині ворог прагне прорвати нашу оборону, а також витягнути якомога більше українських військ, аби їх не можна було задіяти на інших напрямках.
Експерт вважає, що відправною точкою, яка б свідчила про перемогу України у війні, стане деокупація Півдня чи, найменше, Мелітополя.
– Україна вже підійшла до точки зламу ситуації на нашу користь. Як би не розвивалась ситуація на полі бою, ми вже відстояли українську державність і сувернітет. Зараз йде питання боротьби за наші території і визволення їх з під окупації. Відправною точкою до перемоги у цій війні стала б деокупація Півдня чи, найменше, Мелітополя, – сказав Олександр Мусієнко.