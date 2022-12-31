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Факти / Україна

Збита силами ППО: Нєбитов показав уламки ракети РФ, знищеної над Київщиною

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Збита силами ППО: Нєбитов показав уламки ракети РФ, знищеної над Київщиною

В одному із районів Київської області виявили уламки російської ракети.

Про це повідомив голова Нацполіції у Київській області, генерал поліції Андрій Нєбитов.

За його словами, українські правоохоронці виявили в лісосмузі частини ракети РФ, що була збита силами протиповітряної оборони України.

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– Потерпілих і руйнувань немає. Поліцейські оглядаюсь місце події та документують злочини РФ, – написав він.

Він подякував військовим за ефективну роботу та додав, що протягом 31 грудня над даним районом Київщини українські захисники збили щонайменше три ракети російських окупантів.

Нєбитов закликав громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги та повідомляти про повітряні об‘єкти відразу на спецлінію 102.

Нагадаємо, 31 грудня Росія під час чергового масованого ракетного удару випустила по цивільних об’єктах України понад 20 крилатих ракет. Українським захисникам вдалось збити 12 ракет ворога: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та одну Хмельницької областей.

Загалом, під ворожі удари 31 грудня потрапили Київ, Хмельницький, Запоріжжя, Миколаїв та інші населені пункти. За останніми даними, є постраждалі, також відомо про загиблих унаслідок ракетної атаки РФ.

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Фото: Andrii Nebytov

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