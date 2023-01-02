Росія найбільше атакує іранськими дронами саме Київ – Ігнат

Січень, 02 в 13:33

Київ набільше зазнає атак іранськими дронами-камікадзе Shahed-131/136 з боку Росії, так було і в ніч з 1 на 2 січня, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо.

За його словами, цієї ночі 39 ворожих безпілотників знищені силами ППО.

– Столиця залишається основним напрямком атаки ворожих дронів, противник саме туди цілить найбільше. Але на східному та південному напрямках теж були знищені БПЛА підрозділами зенітно-ракетних військ, авіаційними підрозділами, у небі працювали винищувачі, – наголосив Ігнат.

Окрім того, велика заслуга у знищенні дронів і мобільних вогневих груп, які серед ночі виявляють Shahed за допомогою радіолокаційних засобів та спеціальних прожекторів, а знищують їх за допомогою стрілецької та зенітної зброї.

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У понеділок, 2 січня, Росія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками Shahed-131/136, наші військові знищили 39 Шахедів.

Цієї ночі 40 дронів йшли на Київ, проте 15 з них знищили над сусідніми областями, три – на Київщині та 22 дрони – над столицею.