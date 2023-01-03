Січень, 03 в 8:04

Росія не відмовилася від планів щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Противник намагається підтримати свій наступальний потенціал та поповнювати втрата, зокрема мобілізованими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, ворог намагається тиснути на керівництво та населення України, коли завдає авіаційні та ракетні удари, а також артилерією обстрілює критичну інфраструктуру та житло людей.

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У Генштабі вчергове наголошують, що такі дії Росії є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Впродовж минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційних удари. 77 разів окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню. Шість ракетних, а також 30 авіаційних ворог завдав по цивільній інфраструктурі.

Крім того, всі 27 дронів Shahed-136, які застосував противник – збиті Силами оборони України.

У Генштабі наголошують, що російський ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку, та робить спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Також російське командування підсилює угруповання на Новопавлівському напрямку перекиданням підрозділів з Херсонського напрямку.

Фото: ГУР МО