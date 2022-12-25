Грудень, 25 в 20:14

Російські загарбники хочуть змусити мешканців тимчасово окупованого Мелітополя присягати на вірність країні-агресору.

Про це у неділю, 25 грудня, повідомляє група Інформаційний спротив.

Так, окупанти пропонують мешканцям Запорізької області одержати російський паспорт без заяви на громадянство.

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Щоб отримати фейковий документ, необхідно скласти “присягу на вірність Росії”, а також пройти дактилоскопію (зняти відбитки пальців) та сфотографуватися.

Зазначається, що виняток роблять лише для підлітків до 14 років, недієздатних громадян та тих, хто не може прочитати чи вимовити текст присяги та власноруч підписати її через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, що згідно зі статтею 45 Гаазької конвенції 1907 року заборонено змушувати людей на окупованих територіях присягати на вірність державі-окупанту та примусом змінювати їхнє громадянство.