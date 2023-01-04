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Факти / Україна

Росія використала вже 660 іранських дронів з 1750 за контрактом – Скібіцький

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Shahed Шахед
Фото: Міноборони

Росія використала проти України близько 660 іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

– У них реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів. За контрактом передбачено 1 750. Потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати, – наголосив він.

За даними української розвідки, зараз РФ чекає на чергову партію безпілотників з Ірану.

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– Скільки це буде – будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук. Подивимося, як буде цього разу, – каже Скібіцький.

Крім того, масовий запуск дронів спрямований на те, щоби прорвати українську систему ППО і влучити в об’єкти. Він пояснив, якщо запускати малу кількість – 5-10 – не буде такого ефекту.

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Представник розвідки додав, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обходу ППО, а також змінюють райони запуску дронів.

Джерело: ГУР
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