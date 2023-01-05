Січень, 05 в 20:12

Норвегія доставила в Україну ще 10 тис. артилерійських снарядів, які можна використовувати в кількох типах артилерії, включно з гаубицями M109, переданими Норвегією минулого року.

Про це в четвер ввечері повідомило Міністерство оборони України.

Зазначається, що артилерійські снаряди доставляються з власних запасів Збройних Сил Норвегії, із врахуванням наслідків для національної готовності.

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– Для безпеки Європи та Норвегії критично важливо, щоб Україні вдалося відбити безпідставний напад Росії. Для цього Україні потрібна міжнародна підтримка військовою технікою та навчанням. Норвегія зробила значні внески протягом 2022 року і продовжуватиме підтримувати Україну у 2023 році та до тих пір, поки це буде потрібно, – заявив міністр оборони Королівства Норвегії Бйорн Арільд Грам.

У червні 2022 року Норвегія передала 22 гусеничні самохідні гаубиці М109 калібру 155 мм, а також спорядження, запчастини та боєприпаси.

Загалом у рамках військової допомоги Норвегія передала Україні 4 тис. одиниць протитанкової зброї M72, 1,5 тис. бронежилетів, 5 тис. шоломів, 15 тис. польових пайків, 1 тис. захисних масок з фільтрами, 2 тис. спальних мішків, 10 тис. спальних матів і деякий одяг. Також, Норвегія надала Україні систему ППО.

Крім того, Норвегія також робить внесок у фонд для координації придбання військової техніки для України. Фонд очолює Велика Британія, яка координуватиме закупівлю та транспортування військового обладнання для України. Уряд пропонує надати фонду 400 млн норвезьких крон станом на червень 2022 року.