Грудень, 30 в 9:20

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу продовжувати постачання Україні озброєння.

Про це він сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

– Це може звучати парадоксально, але військова підтримка України – це найшвидший шлях до миру, – вважає генсек.

За його словами, українські удари по військових об’єктах в Росії є цілком законними, адже кожна країна має право захищати себе.

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Зазначено, що у контексті війни Росії проти України масовані російські атаки на цивільну інфраструктуру спрямовані на те, щоб позбавити мирних мешканців води, тепла та електрики взимку.

Відповідаючи на запитання, чи підтримує він надання Україні ракет середньої дальності, Столтенберг сказав, що “ведеться постійний діалог між союзниками та Україною щодо конкретних систем”.

Генсек НАТО також додав, що раніше союзники по НАТО вже відправляли Україні далекобійну зброю. До неї відносяться ракетні установки HIMARS, далекобійна артилерія та безпілотники.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче не миру, а паузу для перегрупування і підготовки до нового наступу на Україну.