Січень, 05 в 12:25

Сили оборони України зупинять російських військових ще на кордоні, якщо ті спробують знову наступати на Київ з території Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив командувач угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, Україна постійно відстежує весь рух підрозділів російської армії, а наші військові готуються до такого наступу і ведуть відповідні роботи.

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Якщо новий наступ на Україну з Білорусі буде неминучий, військово-політичне керівництво матиме час для оповіщення населення.

– Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо, — наголосив Павлюк.

За словами генерала Олександра Павлюка, весь кордон із Білоруссю – це суцільні завали та мінні поля, і на їхнє проходження російським загарбникам знадобляться зусилля.

До того військове керівництво України спланувало вогонь артилерії, роботу снайперських груп та мобільних вогневих груп.

– Ми не плануємо пропустити їх далі кордону, — наголосив Олександр Павлюк.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що загроза нового наступу Росії з території Білорусі існуватиме ще досить довго, проте точно не в січні.