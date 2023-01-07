Січень, 07 в 1:00

Сполучені Штати почнуть навчати українських військових роботі із зенітно-ракетним комплексом Patriot наприкінці цього місяця.

Про це заявила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер.

За її словами, навчання українських військ займе “кілька місяців”.

Зараз дивляться

Невідомо, яка саме кількість українських військовослужбовців буде навчена роботі з протиракетною системою.

Нагадаємо, 5 січня Пентагон заявив, що США розглядають можливість залучення українців в Америці для навчання роботі з ракетною системою Patriot, а також можливість навчання за кордоном “або поєднання обох варіантів”.

– Я думаю, що ми явно перебуваємо в тій точці цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таку підготовку, щоб Україна могла підтримувати такі системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни і поверненні територій, – заявив раніше прес-секретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

Напередодні Німеччина оголосила, що приєднається до Сполучених Штатів у питанні передачі Україні комплексу ППО Patriot. Втім, пізніше в німецькому уряді уточнили, що планують передати зазначений ЗРК до кінця березня, а поки що українських фахівців навчатимуть роботі з Patriot.