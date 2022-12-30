Грудень, 30 в 9:39

Обіцянка США передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot є не просто черговим рішенням Білого дому, а психологічним переламом. Що стосується далекобійних ракет ATACMS, то Україна їх може отримати в наступному році.

Так вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він нагадав, що відколи Україна почала говорити з американцями про Patriot, то у відповідь чули лише “ні”.

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– І те, що це сталося, – це ще одне свідчення, що ще одне табу зняте, ще одна стіна впала, – наголосив Дмитро Кулеба.

Щодо передачі Україні інших систем озброєння, наприклад, танків чи ракет ATACMS, то, на думку Кулеби, на все свій час.

– Я не думаю, що інші теми будуть складнішими за Patriot. Вони не реалізуються, можливо, всі одночасно в один день, але це як в комп’ютерній грі, ти відкриваєш рівні один за одним, – зауважив очільник МЗС.

За його словами, отримання Patriot – все ж найскладніший рівень гри.

– Patriot – дуже складна і дорога технологія, технологія-символ. Я не кажу, що ми отримаємо всю зброю за тиждень чи за місяць, але я не очікую нічого складнішого за історію з Patriot, – заявив Дмитро Кулеба.

Щодо того, коли Україна зможе отримати ракети ATACMS, сучасні ударні дрони та танки, Дмитро Кулеба заявив, що цілком можливо у наступному році.

– У наступному році так. Але це залежатиме і від ситуації на полі бою, – наголосив міністр.

21 грудня США офіційно оголосили про додатковий пакет військової допомоги, який включатиме ЗРК Patriot.

Раніше військовий експерт Михайло Притула заявив, що у Росії немає такої зброї, яка могла б знищити установки ЗРК Patriot, адже їхнє призначення збивати, зокрема, протирадіолокаційні ракети.