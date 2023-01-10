Уся земля під Соледаром у трупах окупантів і у шрамах від ударів – Зеленський
Не дивлячись на те, що Росія сконцентрувала найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього Донбасу.
Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
– Бахмут і Соледар, Кремінна і Сватове, загальні перспективи на Донбасі на найближчі тижні. Битва за Донбас триває. І хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього нашого Донбасу, – зазначив голова держави.
Крім того, він подякував всім воїнам, які захищають Бахмут та Соледар і проявляють максимальну стійкість.
– Це надзвичайно важко – там майже не залишилося цілих стін… Завдяки стійкості наших воїнів там, у Соледарі, ми виграли для України додатковий час і додаткові сили. А що хотіла Росія там виграти? Повністю все зруйноване, життя майже не залишилось. І тисячі їхніх людей втрачені: уся земля під Соледаром у трупах окупантів і в шрамах від ударів. Ось такий вигляд і має божевілля, – зазначив Зеленський.
Також голова держави додав, що світ знає, що “кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей”.
– Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро, – каже він.