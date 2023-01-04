Пригожин хоче перекласти відповідальність за невдачі в Бахмуті на Міноборони РФ – ISW

Січень, 04 в 7:20

Керівник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин намагається перекласти на Міноборони РФ відповідальність за провали у Бахмуті на Донеччині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу ПВК Вагнер у Бахмуті, чим підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації.

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За даними аналітиків, в інтерв’ю одному з російських пропагандистських медіа 31 грудня Пригожин заявив, що “вагнерівці” не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті.

Він розповів, що наступальні операції дуже виснажливі, оскільки кожен будинок в місті є “фортецею”. А українці мають у Бахмуті оборонні лінії через кожні 10 метрів, тому російським військам доводиться зачищати будівлю за будівлею.

– Це значний поворот для Пригожина і це вперше, коли він визнав. що ПВК Вагнер у Бахмуті фактично не досягла успіху. У жовтні Пригожин заявляв, що “вагнерівці”, які діють у районі Бахмута, просуваються за день на 100-200 метрів. ПВК Вагнер проводила інформаційні операції, стверджуючи, що вона досягла успіхів в Бахмуті без допомоги інших російських сил, – йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови для того, щоб перекласти відповідальність за невдачі “вагнерівців” у Бахмуті на Міністерство оборони Росії або російську оборонну промисловість.

– Найманці з Вагнера заявили Пригожину, що не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність з ПВК Вагнер та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут більш широким проблемам розподілу російських ресурсів, – наголошують в інституті.