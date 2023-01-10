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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Бої біля Соледара, обстріли Херсона та Краматорська: що відбувається на 321 добу війни (онлайн)

Бої біля Соледара, обстріли Херсона та Краматорська: що відбувається на 321 добу війни (онлайн)

Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти влучили в проїжджу частину та автомобіль, в якому загинуло двоє людей.

Україна може отримати від Швеції самохідні гаубиці САУ Archer, повідомляє прем’єр-міністр країни.

Лондон розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для захисту та оборони від РФ.

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01:16 - 10 січня

У Міністерстві оборони США обговорюють можливість надіслати бойові машини Stryker в Україну для покращення ситуації на фронті.

За словами двох людей, знайомих з обговоренням, США розглядають можливість відправлення бойових броньованих машин Stryker Україні в рамках майбутнього пакету допомоги, щоб допомогти Києву відбити ймовірний новий наступ Росії.

Фото: Getty Images

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00:58 - 10 січня

Американська технологічна компанія L3Harris Technologies отримала від Пентагону контракт на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE для України.

Сума контракту, який розрахований на 2023 рік, становить близько $40 млн. Зокрема, документ передбачає поставку 14 систем VAMPIRE, з яких чотири комплекси — до середини 2023 року, а ще 10 — до кінця 2023 року.

Фото: L3Harris Technologies

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00:48 - 10 січня

Велика Британія, яка весь рік надавала військову підтримку Україні після повномасштабного нападу РФ, хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. У відомстві запевняють, що непохитно підтримуватимуть Україну для захисту та оборони від армії РФ.

– Наша прихильність Україні залишається непохитною. У 2023 році ми досягнемо або перевищимо торішню військову підтримку, – зазначають у британському Міноборони.

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00:24 - 10 січня

Кількість боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ Енгельс-2 у Саратовській області зменшилася. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.

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00:23 - 10 січня

Росія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. Двоє осіб, які перебували в автівці, загинули, – повідомив він.

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