Бої біля Соледара, обстріли Херсона та Краматорська: що відбувається на 321 добу війни (онлайн)
Російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Окупанти влучили в проїжджу частину та автомобіль, в якому загинуло двоє людей.
Україна може отримати від Швеції самохідні гаубиці САУ Archer, повідомляє прем’єр-міністр країни.
Лондон розглядає можливість вперше поставити Україні британські танки Challenger 2 для захисту та оборони від РФ.
У Міністерстві оборони США обговорюють можливість надіслати бойові машини Stryker в Україну для покращення ситуації на фронті.
За словами двох людей, знайомих з обговоренням, США розглядають можливість відправлення бойових броньованих машин Stryker Україні в рамках майбутнього пакету допомоги, щоб допомогти Києву відбити ймовірний новий наступ Росії.
Американська технологічна компанія L3Harris Technologies отримала від Пентагону контракт на постачання 14 ракетних систем VAMPIRE для України.
Сума контракту, який розрахований на 2023 рік, становить близько $40 млн. Зокрема, документ передбачає поставку 14 систем VAMPIRE, з яких чотири комплекси — до середини 2023 року, а ще 10 — до кінця 2023 року.
Велика Британія, яка весь рік надавала військову підтримку Україні після повномасштабного нападу РФ, хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги у 2023 році.
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. У відомстві запевняють, що непохитно підтримуватимуть Україну для захисту та оборони від армії РФ.
– Наша прихильність Україні залишається непохитною. У 2023 році ми досягнемо або перевищимо торішню військову підтримку, – зазначають у британському Міноборони.
Кількість боєздатних бомбардувальників на аеродромі стратегічної авіації РФ Енгельс-2 у Саратовській області зменшилася. Усього їх залишилось шість: чотири Ту-95 та два Ту-160.
Росія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого загинули дві людини.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
– Ракетний удар по місту. Окупанти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми. Двоє осіб, які перебували в автівці, загинули, – повідомив він.