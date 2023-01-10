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Велика Британія, яка весь рік надавала військову підтримку Україні після повномасштабного нападу РФ, хоче досягти або перевищити минулорічний рівень надання допомоги у 2023 році.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії. У відомстві запевняють, що непохитно підтримуватимуть Україну для захисту та оборони від армії РФ.