З російського полону повернулися ще 50 українських воїнів – Лубінець
Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 50 наших воїнів.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Серед звільнених із полону – хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.
Як уточнив Лубінець, серед звільнених – ті, хто потрапив в полон на ЧАЕС, а також захисники Маріуполя, Донецького напрямку, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.
— Радію за кожного і кожну, адже повернення — це радість у родині, яка чекала, сподівалася і вірила, що цей день настане, – написав омбудсмен.
Він додав, що всі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.
Напередодні Нового року в результаті чергового великого обміну з російського полону вдалося звільнити 140 людей.
Джерело: Дмитро Лубінець