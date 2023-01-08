Січень, 08 в 15:35

Між Україною та Росією відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону повернулися ще 50 наших воїнів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед звільнених із полону – хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

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Як уточнив Лубінець, серед звільнених – ті, хто потрапив в полон на ЧАЕС, а також захисники Маріуполя, Донецького напрямку, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

— Радію за кожного і кожну, адже повернення — це радість у родині, яка чекала, сподівалася і вірила, що цей день настане, – написав омбудсмен.

Він додав, що всі звільнені отримають медичну допомогу, пройдуть реабілітацію, зможуть відновити банківські картки та документи.

Напередодні Нового року в результаті чергового великого обміну з російського полону вдалося звільнити 140 людей.

Джерело: Дмитро Лубінець