Січень, 10 в 20:34

Українські захисники стримують атаки РФ під Соледаром, водночас підступи до ЗСУ вже усіяні тілами загиблих окупантів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Тривають важкі бої за утримання Соледару. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати, – повідомила вона.

За її словами, підступи до українських позицій “просто усіяні тілами загиблих бійців противника”.

Зараз дивляться

Водночас українські бійці мужньо тримають оборону.

– Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація, – написала Маляр.

Напередодні в Міністерстві оборони України повідомляли, що російські війська після відступу та невдалої спроби захопити Соледар провели перегрупування та поновили кривавий штурм.

За оцінками британської розвідки, попри посилення тиску на Бахмут, окупанти навряд чи зможуть його оточити найближчим часом.