Захопити Соледар ціною 5 тис. загиблих окупантів є лише катастрофою для Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав італійський військовий експерт Томас Тейнер.

Тейнер додав, що атакою на Соледар, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, намагається відволікти українські війська від майбутнього південного наступу України. Це ж може бути метою нового наступу окупантів в бік Києва, допускає експерт.

1) Even if Soledar falls. Taking 0,000001% of Ukraine for 5,000 KIA is only a disaster for russia.

2) Looks like putin is trying to draw Ukrainian troops away from Ukraine's upcoming southern offensive (the same might be the purpose of a new push towards Kyiv).

— Thomas C. Theiner (@noclador) January 10, 2023