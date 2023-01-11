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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Бої за Соледар та влучання у склад феєрверків у Харкові: що відбувається на 322-й день війни (онлайн)

Бої за Соледар та влучання у склад феєрверків у Харкові: що відбувається на 322-й день війни (онлайн)

ГУР перехопили розмову окупантів, в якій росіяни жаліються на величезні втрати в Макіївці. Кажуть, що 12 вантажівками вивозили з місця влучання понад 600 загиблих окупантів.

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00:51 - 11 січня

Захопити Соледар ціною 5 тис. загиблих окупантів є лише катастрофою для Росії.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав італійський військовий експерт Томас Тейнер.

– Навіть якщо Соледар впаде. Захоплення 0,000001% території України за 5 тис. загиблих у бою – це лише катастрофа для Росії, – написав він.

Тейнер додав, що атакою на Соледар, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, намагається відволікти українські війська від майбутнього південного наступу України. Це ж може бути метою нового наступу окупантів в бік Києва, допускає експерт.

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