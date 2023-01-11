Бої за Соледар та влучання у склад феєрверків у Харкові: що відбувається на 322-й день війни (онлайн)

ГУР перехопили розмову окупантів, в якій росіяни жаліються на величезні втрати в Макіївці. Кажуть, що 12 вантажівками вивозили з місця влучання понад 600 загиблих окупантів.

У Генштабі ЗСУ заявили, що в Бердянську окупанти облаштували ще три військові шпиталі через втрати.

Президент Володимир Зеленський позбавив чотирьох нардепів громадянства, серед них: Медведчук, Козак, Деркач та Кузьмін.

У Центрі досліджень енергетики вважають, що Україна навряд чи вийде з режиму планових відключень електроенергії до квітня.

Американська компанія виготовить протидронні системи VAMPIRE для України на $40 млн.