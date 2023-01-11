Наближається кінець окупації: Ташева про ситуацію в Криму

Січень, 11 в 15:57

Росія намагається утриматися в Криму, проте навіть вона розуміє, що кінець окупації півострова вже близько, заявила під час брифінгу представник президента України в Криму Таміла Ташева.

– Наближається кінець окупації – це розуміють усі. Саме тому трансформуються гасла громадян, тому окупанти агресивніше застосовують механізми переслідування, ніби в агонії намагаються зупинити руйнацію створеної власноруч ілюзії, – зазначила Ташева.

За її словами, серед самих окупантів почалися сварки, звільнення та арешти, також щодня розсипається останній наратив російської пропаганди “Мы защитим Крым” та про всесильну ППО.

– Минулий рік став періодом, коли весь світ зрозумів, що вся російська міць лише на папері, що питання Криму вирішене, але в 1991 році, що ЗС РФ не можуть захистити ані штаб Чорноморського флоту, ані Керченський міст, ані військові склади. Крим не прийняв Росію у 2014 році, а був змушений під катуваннями та репресіями чекати звільнення, – підсумувала вона.

Зараз дивляться

Раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес прогнозував, що Україна поверне Крим до кінця серпня 2023 року.

За його словами, Україна має це зробити, інакше ніколи не буде в безпеці.