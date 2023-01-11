Приближается конец оккупации: Ташева о ситуации в Крыму

Январь, 11 в 15:57

Россия пытается удержаться в Крыму, однако даже она понимает, что конец оккупации полуострова уже близок, заявила во время брифинга представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

— Приближается конец оккупации — это понимают все. Именно поэтому трансформируются лозунги граждан, поэтому оккупанты агрессивнее применяют механизмы преследования, будто в агонии пытаются остановить разрушение созданной собственноручно иллюзии, — отметила Ташева.

По ее словам, среди самих оккупантов начались ссоры, увольнения и аресты, также ежедневно рассыпается последний нарратив российской пропаганды “Мы защитим Крым” и о всесильной ПВО.

— Прошлый год стал периодом, когда весь мир понял, что вся российская мощь только на бумаге, что вопрос Крыма решен, но в 1991 году, что ВС РФ не могут защитить ни штаб Черноморского флота, ни Керченский мост, ни военные склады. Крым не принял Россию в 2014 году, а был вынужден под пытками и репрессиями ждать освобождения, — подытожила она.

Сейчас смотрят

Ранее генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес прогнозировал, что Украина вернет Крым до конца августа 2023 года.

По его словам, Украина должна это сделать, иначе никогда не будет в безопасности.