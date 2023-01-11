Січень, 11 в 12:38

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес зазначив, що Україна повинна повернути Крим, адже інакше вона ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

– Україна ніколи не буде в безпеці і не зможе відновити свою економіку, доки Росія контролює Крим. Тому важливо, щоб Україна звільнила Крим, я очікую, що це буде зроблено до кінця серпня… Так. Україна звільнить Крим до кінця серпня, а потім скоро буде й решта, – наголосив генерал-лейтенант США у відставці.

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Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю керівниці інформаційної служби каналу ICTV Олені Фроляк, що філософія “не провокувати Росію” не працює – росіянам потрібно миттєво давати відсіч.

Як приклад він згадав, що це не спрацювало ані у 2008 році, під час нападу на Грузію, ані в 2014, при окупації Криму та агресії росіян на Донбасі.