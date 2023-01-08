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Факти / Надзвичайні події

Харків та область під обстрілом окупантів – очільник ОВА

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Харків та область під обстрілом окупантів – очільник ОВА

Російські загарбники знову обстрілюють Харків та Харківську область. У регіоні лунає сигнал повітряної тривоги.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Він закликає жителів йти в укриття негайно.

– Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають ударів, – попереджає глава ОВА.

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Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги лунає у Луганської, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, Олександрівському районі на Кіровоградщині та Криму.

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