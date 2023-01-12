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Факти / Україна

Теракт в Оленівці: Україна повернула тіла 54 загиблих, ДНК-експертиза триває

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Теракт в Оленівці: Україна повернула тіла 54 загиблих, ДНК-експертиза триває
Фото: Міноборони

Наразі Україна повернула тіла 54 загиблих внаслідок теракту в Оленівці військових. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій від 12 січня.

Зазначається, що тіла вдалось повернути внаслідок складних переговорів та за посередництвом Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

– Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу, – повідомило відомство.

Тим часом представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін, коментуючи тривалість ДНК-експертиз, підкреслив, що, повернувши тіла загиблих героїв, їх передають на судово-медичну експертизу до профільних закладів. 

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Після цього – слідчий повідомляє інформацію про загиблих безпосередньо родичам. 

– Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці, – сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня 2022 року один з бараків виправної колонії в окупованому РФ селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Там загинуло щонайменше 50 українських військовополонених, утримуваних Росією.

Українська влада вважає, що РФ організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати ЗСУ та таким чином зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. 

РФ наразі продовжує утримувати українських військовополонених у виправній колонії у селищі Оленівка на Донеччині.

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