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Трагедія в Оленівці: чому ООН розпустила місію з розслідування вбивства українських військових

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

В ООН розпустили місію щодо розслідування теракту щодо українських військових в Оленівці. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про те, як створювалась ця місія та чому вона одразу була приречена на провал.

– На мій погляд, це була публічна страта українських військовослужбовців. РФ провела спецоперацію, загинуло понад 50 наших героїв і 73 було поранено. Російська пропаганда розносила фейки про те, що це зробила українська сторона завдяки Himars. Насправді ми разом з міжнародними експертами дійшли висновків, що була застосована термобарична зброя, – заявив Лубінець.

Виникає питання, якби цю місію не розпустили, чи доцільна б була її робота, адже РФ мала час для “підчистки” фактів та доказів.

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Українська сторона місяцями надсилала офіційні запити в ООН, нагадувала про важливість запуску роботи. За 5 місяців нічого не відбулося.

– Я ще спочатку виступив скептиком щодо цієї місії, покроково показав, що всі три людини (члени місії – Ред.) мають позитивне ставлення до Росії. А це не припустимо, – додав омбудсмен. – Вкотре ми побачили посередницьку, нейтральну позицію ООН. Жодного засудження РФ, яка зробила все, щоб не допустити в Оленівку цю місію, – зазначив Дмитро Лубінець.

На жаль, ООН не відреагувала, не показала зацікавленості у вирішенні питань, пов’язаних з цією жахливою трагедією.

Головне питання, яке Україна буде підіймати далі — повернення бійців та цивільних з полону.

Трагедія в Оленівці

Росіяни вчинили теракт в Оленівці в ніч на 29 липня. Точна кількість загиблих українських військовополонених досі остаточно не встановлена. Станом на початок жовтня в полку Азов повідомляли, що встановили 41 загиблого, однак робота не завершена.

Ще на початку серпня в Офісі генпрокурора з посиланням на міжнародних експертів повідомляли, що окупанти застосували термобаричну зброю під час теракту.

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